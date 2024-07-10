Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018’de başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Yozgat’ta devam ediyor.

Proje bugüne kadar ülke genelinde 395 portatif havuzla 8 milyonu aşkın kişiye temas ediyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Türkiye genelinde başlatılan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın!’ projesi, ilimizde de büyük ilgi görüyor. Proje kapsamında ilimizde kurulan 5 adet portatif havuzda bugüne kadar 25 bin kişiye yüzme eğitimi verildi. Projenin amacı, daha sağlıklı ve aktif bir yaşamı teşvik ederken, yüzme bilmeyen herkesin bu beceriyi kazanmasını sağlamak olarak belirlendi. Proje kapsamında şimdiye kadar Türkiye genelinde 395 portatif havuz ile 8 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı. Yüzme sporunun önemini vurgulayan proje, katılımcılara su güvenliği ve sağlıklı yaşam konularında da eğitim veriyor. Yüzme bilmeyen kimsenin kalmadığı bir Türkiye hedeflerken, daha sağlıklı ve daha aktif bir yaşamın kapılarını aralıyor” ifadelerine yer verildi.