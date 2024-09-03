Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kaçakçılık Suçları ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 25 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık Suçları ile mücadele kapsamında ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda. 02 Eylül 2024 tarihinde kaçak tütün ürünleri ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş ve yapılan aramada, 25 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.