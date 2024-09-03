Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kaçakçılık Suçları ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 25 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

25 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

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Emniyetten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak Kaçakçılık Suçları ile mücadele kapsamında ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda. 02 Eylül 2024 tarihinde kaçak tütün ürünleri ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş ve yapılan aramada, 25 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir