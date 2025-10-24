Akdağmadeni ilçesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle 24,8 milyon lira bütçeli “Kırsal Turizm Projesi” hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Keçikalesi–Suoluğu mevkiindeki 500 dönümlük orman alanı, Akdağmadeni Belediyesine devredilerek turizme kazandırılıyor.

Proje, glamping alanları, kamp–karavan bölgeleri, karanlık gökyüzü izleme parkı, restoran, etkinlik ve festival sahalarıyla doğa turizmini dört mevsime yaymayı hedefliyor.

İlk etapta yol düzenleme ve yeni yol açma çalışmaları başlatıldı. 51,5 derece sıcaklığa sahip termal su potansiyeliyle de desteklenen proje, bölgeyi alternatif turizm merkezi haline getirecek.

Yerel Ekonomiye Katkı Sağlayacak

Kırsal Turizm Projesi, gıdadan el sanatlarına kadar 40’tan fazla iş kolunu canlandırarak bölge ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca gençlerin göç etmesini önlemeyi, yeni istihdam alanları oluşturmayı ve ilçenin kalkınmasını hızlandırmayı amaçlıyor.

Yeni Turizm Noktası Haline Gelecek

Yozgat merkeze 85 kilometre, Kapadokya’ya 160 kilometre, hızlı tren istasyonuna 15 kilometre mesafedeki Akdağmadeni, konum avantajıyla da dikkat çekiyor. Koruma–kullanma dengesi gözetilerek yürütülecek proje, Akdağlar ormanlarının doğal değerini artıracak ve İç Anadolu’nun yeni turizm vitrini olmayı hedefleyecek.

Yozgat Valiliği, yaptığı açıklamada projeye destek verenlere teşekkür etti: “Desteklerinden dolayı, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine, Orman Genel Müdürlüğü’ne, Orman Genel Müdürü Hemşehrimiz Sayın Bekir Karacabey’e, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız.”