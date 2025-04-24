23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yozgat’ta düzenlenen etkinlikte çocuklar kitaplarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı’nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Ben Okudum Sen de Oku” programı, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte çocuklar kitap okumanın ve paylaşmanın keyfini yaşadı.

Program kapsamında alana konuşlandırılan gezici kütüphane de çocukların ilgisini çekti. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi, bayramlarını kutladı. Gezici kütüphaneyi gezen Özkan, çocuklara kitap hediye etti.

Çocuklar ise okudukları kitapları birbirleriyle değiş tokuş ederek okuma sevgisini paylaştı.

Etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Arzu Özkan’a programla ilgili bilgi verdi.