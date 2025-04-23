Merkez Ortaokulu ile Sakarya İlkokulu’nun öncülüğünde düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programda şiirlerden halk oyunlarına, ödül törenlerinden oratoryolara kadar birçok renkli etkinlik yer aldı.

TÖREN AÇILIŞI RESMİYETLE GERÇEKLEŞTİ

Kutlama programı, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, siyasi parti il başkanları gibi birçok protokol üyelerinin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değindi. Eğitimin sadece bilgi değil, değerler ve eleştirel düşünme üzerine kurulması gerektiğini belirtti.

ATİYE TEYZE’DEN 76 YIL SONRA AYNI ŞİİR

Programın en duygusal anlarından biri, 1949 yılında Yozgat’ın Fakıbeyli köyünden gelen ve o dönemde 23 Nisan’da şiir okuyan Atiye Erkoç’un, 2025 yılında aynı şiiri yeniden okumasıydı. 86 yaşındaki Atiye Teyze’nin sahneye çıkışı izleyicilerden yoğun alkış aldı. Kendisine çiçek takdimini ise Vali Mehmet Ali Özkan gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLERDEN ŞİİRLER, GÖSTERİLER VE HALK OYUNLARI

Kutlamalar kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli şiir dinletileri, dans ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Sakarya İlkokulu ve Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nun halk oyunları ekipleri sahneye renk kattı. Sakarya İlkokulu izci kulübü tarafından hazırlanan “O Mübarek Bayrak İşte Bu Bayrak” gösterisi ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

BAYRAM COŞKUSU HER YAŞTAN YOZGATLIYI BULUŞTURDU

Program, okul öğretmenleri ve öğrencilerinin yoğun emeğiyle hazırlandı. Kutlamalara katılan aileler, öğretmenler ve Yozgat halkı; çocukların sahne performanslarıyla gururlandı. Tüm etkinlikler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün ruhuna uygun şekilde, birlik ve beraberlik içinde tamamlandı.