Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, modifiye, abartı egzoz ve şüpheli şahıs uygulamaları kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde yapılan araç ve motosiklet kullanımını önlemeye yönelik uygulamalarda, 505 kişi ile 183 araç sorgulandı.

Denetimler sonucunda, 3 araca yüksek sesli müzik yayını yapmaktan, 7 araca modifiyeli araç kullanmaktan, 1 araca abartı egzozlu araç kullanmaktan, 4 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 1 araca plakasız araç kullanmaktan, 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 araca ise diğer maddelerden olmak üzere toplam 23 araca cezai işlem uygulandı.

Valilik yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.