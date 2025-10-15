Defterdar Osman Koçaş, mükelleflerin doğru ve eksiksiz beyanlarının hem devletin gelir dengesine hem de vergi adaletine katkı sağladığını söyledi.

“Vergi, Devletin En Önemli Gelir Kaynağıdır”

Defterdar Koçaş, Türk vergi sisteminin beyana dayalı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Biz vergi topluyoruz. Devletin giderlerinin en önemli finansman kaynağı vergilerdir. Mükellefler, bir yıl içerisinde elde ettikleri kazançlarını yasalarla belirlenen süre içinde beyan etmek zorundadır. Bu sistem mükellefe duyulan güvenin bir göstergesidir. Devlet olarak ‘Senin beyanına inanıyoruz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı mükelleflerin çeşitli nedenlerle gerçek kazançlarını beyan etmediğini dile getiren Koçaş, “Kimi zaman kasıtlı, kimi zaman imkânsızlık veya af beklentisi gibi sebeplerle eksik beyanlar yapılabiliyor. Mali idare olarak biz bu beyanları kontrol ediyor, gerektiğinde tespit ve düzeltme işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Yapay Zekâ İle Vergi Denetiminde Yeni Dönem”

Koçaş, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital dönüşüm sürecine dikkat çekerek, “Şu anda elektronik sistemler ve yapay zekâ teknolojilerini çok etkin kullanan bir kurumuz. Dijital vergi dairesi altyapısı sayesinde mükelleflerin faaliyetlerini, gelir-gider dengesini ve kayıt dışı işlemleri anlık olarak tespit edebiliyoruz” diye konuştu.

Defterdar Koçaş, denetimlerin sektörel bazda devam ettiğini belirterek, “Hasılat denetimleri kapsamında kuyumculardan doktorlara kadar birçok sektörde saha kontrolleri yapıyoruz. Uzmanlarımız sabah işletmeye gidip akşama kadar satışları, belge düzenini, kayıt dışı durumları gözlemliyor. Elde edilen verilerle işletmenin beyan ettiği kazanç arasında fark olup olmadığı inceleniyor” dedi.

8 Ayda 3 Bin 272 Mükellef Denetlendi

Yozgat genelinde yürütülen denetimlerle ilgili bilgi veren Koçaş, “Ağustos ayı sonu itibarıyla merkez ve ilçelerde toplam 3 bin 272 mükellef denetledik. Bu denetimlerde yaklaşık 22 milyon lira tutarında ceza uygulandı. Amacımız cezalandırmak değil, vergi bilincini artırmaktır” diye konuştu.

“Vatandaş Da Maliye Görevlisi Gibi Duyarlı Olmalı”

Vatandaşlara da çağrıda bulunarak, alışverişlerde belge alma alışkanlığının önemine dikkat çeken Koçaş, “Her vatandaşımız bir maliye elemanı gibi bilinçli davranmalı. Mümkünse kredi kartı ile alışveriş yapmalı, aldığı fişi mutlaka kontrol etmelidir. Hâlâ kayıt dışı POS cihazlarıyla yapılan işlemlerle karşılaşıyoruz. Vatandaş, fişini almazsa veya kontrol etmezse kayıt dışılığı fark etmeden desteklemiş olur” ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul Satışlarında ‘Mekânsal Veri Analizi’ Dönemi

Yozgat Defterdarı Koçaş, gayrimenkul alım satımında kayıt dışılığı önlemek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Mekânsal Veri Analizi (MEVA)” sisteminin devreye alındığını hatırlattı.

“Bir gayrimenkul satışı yapıldığında, satış bilgisi ertesi gün sistemimize düşüyor. Tapu kayıtları, e-Devlet’teki ilanlar, ekspertiz raporları ve emsal satış fiyatları bir arada değerlendiriliyor. Böylece satış bedelinin düşük gösterilip gösterilmediği kolaylıkla tespit ediliyor” diyen Koçaş, Yozgat’ta yapılan denetimlere ilişkin şunları söyledi: “Son üç ayda 194 gayrimenkul satışını inceledik. Bu satışların tapuda beyan edilen toplam değeri 162 milyon lira iken, gerçek satış bedelleri 563 milyon lira olarak belirlendi. Yani beyan edilen tutar, gerçek değerin yaklaşık üçte biri düzeyinde.”

“Belge Düzenlememenin Cezası 14 Bin Liradan Başlıyor”

Koçaş, belge düzenine uymamanın ciddi mali sonuçları olduğunu vurgulayarak, “Bir fiş düzenlenmemesi durumunda uygulanacak en düşük ceza 14 bin liradır. Mükellef belge düzenlemeyerek kazandığından çok daha fazlasını kaybedebilir. Bu nedenle belge düzenlemek hem yasal bir zorunluluktur hem de ekonomik açıdan daha kazançlıdır” dedi.

“Vergi Adaleti İçin Herkes Üzerine Düşeni Yapmalı”

Vergi sisteminin sağlıklı işlemesi için hem mükelleflerin hem de vatandaşların sorumluluk alması gerektiğini belirten Defterdar Koçaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Vergi adaleti, herkesin kazancı oranında katkı vermesiyle sağlanır. Biz kimseyi cezalandırmak için değil, adil bir sistem kurmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da belge alarak, kayıt dışılıkla mücadelede bize destek olmalı.”