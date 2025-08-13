Vali Mehmet Ali Özkan, “2025 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, ilimizin hem güvenliği hem de hizmet kalitesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

“Vatandaşa En İyi Hizmeti Sunacağız”

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, “2025 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, ilimizin hem güvenliği hem de hizmet kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Köylerimizdeki içme suyu sorunlarından altyapı çalışmalarına, eğitim kurumlarımızın hazırlık durumundan trafik ve asayiş önlemlerine kadar her alanı titizlikle değerlendirdik. Kurumlar arası koordinasyonu güçlendirerek, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde planladığımız projelerle Yozgat’ımızı daha yaşanabilir ve güvenli bir şehir hâline getirmek için tüm birimlerimizle çalışacağız” dedi.

Toplantıda köylerde yaşanan içme suyu sorunları ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Yetkililer, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve köylere sağlıklı içme suyu ulaştırılması için atılacak adımları planladı.

Toplantıda, özellikle yaz aylarında sıkça görülen anız yangınlarına karşı etkin mücadele yöntemleri gündeme geldi. İl genelinde olası yangınlara karşı koordinasyonun güçlendirilmesi ve erken müdahale sistemlerinin etkin kullanımı kararlaştırıldı.

Kırsal bölgelerdeki yol ve altyapı çalışmaları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Yetkililer, mevcut çalışmaların durumu ve önümüzdeki dönemde yapılacak yenileme ve iyileştirme planlarını paylaştı.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesi okulların fiziki ve idari hazırlıkları toplantıda ele alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, sınıf donanımları, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması için alınacak tedbirleri aktardı.

Toplantıda, 2025 yılı yaz teftişleri kapsamındaki denetim ve incelemeler değerlendirildi. Kurum müdürleri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Trafik denetimleri ve güvenlik önlemleri de toplantının kritik başlıkları arasında yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma birimleri, yol güvenliğinin artırılması ve asayişin güçlendirilmesi için uygulanacak tedbirleri aktardı.

Vali Özkan, toplantının ardından kurum müdürleri ve birim sorumlularına koordinasyonun devam etmesi ve belirlenen çalışmaların zamanında tamamlanması talimatını verdi.

Toplantıda ilin genel durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.