Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2002’den bu yana binlerce gence kapılarını açan, yaz, kış ve tematik kamplar olarak Ulusal Kamp Dönemi ve Tematik Kamp Döneminde faaliyetlerine devam eden Gençlik Kamplarına Yozgat’tan gençler uğurlandı.

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl düzenlenen “Gençlik Kampları” kapsamında Yozgatlı gençler Mersin 23 Nisan ve Mehmet Akif Ersoy deniz kampına gitti.

Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Yozgat Gençlik Merkezi tarafından yürütülen “Gençlik Kampları” kapsamında gençler Mersin 23 Nisan ve Mehmet Akif Ersoy Deniz Kampı’na gönderildi.

Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, “Gençlerimizi Mersin 23 Nisan ve Mehmet Akif Ersoy deniz kampına gönderdik. İyi tatiller gençler ” ifadelerine yer verildi.

GENÇLİK KAMPLARI NEDİR?

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş tesislerdir. 12-22 yaş grupları için düzenlenen gençlik kamplarına katılım sağlayan tüm gençlerimiz ücretsiz faydalanmaktadır.

GENÇLİK KAMPLARININ AMACI

Başta maddi imkânı kısıtlı gençler olmak üzere yurt içi ve yurt dışında yaşayan gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel, gelişimlerini sağlamak ve serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak.

Gençlere özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımı konusunda destek olmak.

Gençlerin sporun çeşitli duygularıyla tanışmasına katkı sağlamak.

Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

Gençlerin milli ve manevi değerler ile etik ve insani değerler konusunda farkındalığını arttırmak.

Kültürler arası farklılıkların zengin olduğu bilincini arttırmak.

KAMP AKTİVİTELERİ

Gençlik Kamplarımızda badminton, aqua park, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve kültürel gezi ve aktiviteler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma, halk oyunları, el sanatları, tırmanma duvarı, yüksek ip parkuru, flyfox, macera parkuru, paintball, kano, dağ bisikleti, oryantiring, okçuluk, at biniciliği, mini golf, rafting ve benzeri aktiviteler yer almaktadır.