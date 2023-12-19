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Yozgat Bozok Üniversitesi kampüs alanından geçen şehirlerarası karayolu öğrenciler ve üniversite çalışanları için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye’nin şehirlerarası karayolu geçen tek üniversite kampüsü olma özelliği taşıyan Yozgat Bozok Üniversitesi’nde trafik kazası riski her geçen gün artıyor.

Üniversite bölgesinde çok sayıda maddi, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazasının yaşanması öğrencilerin de tepkisine neden oluyor. Karayollarına bağlı olan yolda trafik akışının günden güne artması trafik kazası riskini de artırıyor. Önceki yıllarda ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği yolda “battı-çıktı” projesi tek çözüm yolu olarak görülüyor. “Battı-çıktı” projesi ile hem trafiğin akışının hızlandırılması hem de öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlaması hedefleniyor. Hızlı tren yolcularının da yoğun şekilde kullandığı karayolunu aynı zamanda sürücü kurslarının da eğitim maksatlı kullanması 20 bini aşkın öğrencinin can güvenliği açısından da risk oluşturuyor. “Battı-çıktı” projesi, üniversitenin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama ve kampüsü ikiye bölen doğu ve batı kesimini birleştirme noktasında da tek çözüm olarak görülüyor.