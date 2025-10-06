Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Yozgat’tan başlattığı yerel kalkınma hamlesi, organize sanayi bölgelerinde büyüyerek etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en hızlı kurulan organize sanayi bölgesi olan Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB), kısa sürede bölgenin istihdam ve üretim merkezi hâline gelmeyi hedefliyor.

Yatırımlar Yükseliyor

2020 yılında tescillenen Boğazlıyan Fuat Oktay OSB’de, savunma sanayi, gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj, otomasyon ve makine sanayi gibi farklı sektörlerde üretim yapılacak. Her geçen gün yeni yatırımcıların ilgisini çeken OSB, kısa zamanda çok sayıda fabrikanın faaliyete geçmesiyle dikkat çekiyor.

20 Bin Kişi İş İmkanı Bulabilecek

Yozgat Valiliği, organize sanayi bölgesinin Boğazlıyan ilçesi başta olmak üzere il genelinde ekonomik, sosyal ve istihdam yapısına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Her geçen gün yeni yatırımcılarıyla büyümeye devam eden Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, tamamlandığında 20 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor” ifadeleri kullanıldı.