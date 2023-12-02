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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Yozgat'ta boşanma sayılarında son 2 yılda dikkat çeken bir artış yaşandı.

2018 yılında 621 çiftin boşandığı Yozgat'ta, 2019'da bu sayı 595'e düşerken, 2020'de 530'a geriledi. Ancak, 2021 yılında boşanma sayısı bir önceki yıla göre belirgin bir şekilde artarak 739'a ulaştı.

2022 yılı sonu itibariyle ise benzer bir eğilim Tokat'ta görüldü. Tokat'ta gerçekleşen boşanma sayısı, 848 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde boşanmaların en çok yaşandığı iller arasında İzmir, Uşak ve Antalya öne çıkarken, en düşük boşanma oranına sahip iller Şırnak, Hakkâri ve Siirt oldu.

Boşanma nedenlerine bakıldığında ise ilk sırayı sorumsuzluk ve ilgisizlik alırken, bunu aldatma ve ekonomik sorunlar izledi. Bu veriler, toplum yapısındaki değişimleri ve evlilik ilişkilerindeki dinamikleri anlamak adına önemli bir gösterge olarak karşımıza çıktı. Melike Aslı Arslan

Sonuç olarak, Yozgat ve çevresindeki boşanma sayılarındaki artış, sosyal ve ekonomik faktörlerin etkisiyle birlikte değerlendirilmeli ve bu konuda alınacak önleyici tedbirler düşünülmelidir.