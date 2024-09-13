Yozgat Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve bekçiler tarafından Yozgat merkezde yapılan denetimler açıklandı.

Yapılan denetimler kapsamında 2 iş yeri kapatılırken, 133 şahıs ve araç sorgulandı.

Şehrin huzur ve güveni için her daim görev başında olunduğunu belirten Yozgat Valiliği, “ 2 tekel bayi kontrol edilerek kapanması sağlanmıştır. 3 umuma açık yerin kontrolü sağlanmış ve kapatılması konusunda uyarılmıştır. Tol Çarşı Beyazhan içerisi asayiş ekipleriyle birlikte 4 kez kontrol edilmiştir. Abide iş merkezi 5 kez kontrol edilmiştir. 3 park kontrol edilmiştir. 4 adet okul ve çevresi kontrol edilmiştir. Adliye arkasında bulunan metruk binalar 3 kez kontrol edilmiştir. 1 araca yüksek sesli müzik yayını yapmaktan gerekli idari işlem uygulanmıştır. 1 şahsa Kabahatler Kanunu 5326/ Madde 35 (alkollü çevreye rahatsızlık verme) idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Kayıp olarak aranan 4 çocuk bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 1 şahsa kesici alet taşımaktan idari yaptırım uygulanmıştır. Toplamda133 şahıs ve 3 araç sorgulanmıştır” ifadeler kullanıldı.