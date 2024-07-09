İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 1-8 Temmuz 2024 tarihinde il merkezi ve ilçelerde 2 bin 462 vatandaşa 112 Acil Çağrı Sistemi, Kadın Destek Uygulaması (KADES), dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirme kapsamında broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında; il merkezi ve ilçelerimizde, 1-8 Temmuz 2024 tarihinde; 2 bin 462 vatandaşımıza; 112 Acil Çağrı Sistemi, KADES, UYUMA, dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne, NARVAS projeleri ve konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmıştır” denildi.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

112 Acil Çağrı Merkezi Projesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için (yangın, sağlık, güvenlik-asayiş) hâlihazırda farklı hizmet numaraları kullanılmaktadır. Birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplanmasını sağlamak üzere 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulum çalışmaları Bakanlığımız koordinesinde yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİNİN AMACI

Bakanlık tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Sisteminin amacı ise şu ifadelerle aktarıldı: “Acil çağrı merkezinde; sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekânda olduğu ve koordinasyon imkânı sağlayan co-location modeli tercih edilmiş ve çalışmalar buna göre yapılandırılmıştır. Bu modelde çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonu aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmektedir. 112 acil çağrı merkezi sisteminin iki temel amacı vardır: Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri. Acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmaları.”

KADES

KADES uygulaması hakkında Bakanlık tarafından, “KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği ‘Kadın Destek Uygulamasını (KADES)’, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır” bilgisi verildi.

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla En İyi Narkotik Polisi: Anne projesini hayata geçirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesiyle, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülerek, uyuşturucu kullanımının henüz başlamadan önüne geçilmesi hedefleniyor.

UYUMA

UYUMA projesi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından, “Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır. Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi” açıklamasına yer verildi.

PROJENİN AMACI

Bakanlık tarafından projenin amacı hakkında, “UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.

Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır. Suçla mücadelede vatandaşlarımız desteği ile bizlere büyük güç vermektedir” bilgilerine yer verildi.

NARVAS

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi kelimelerinden oluşan bir kısaltmadır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilmiştir. NARVAS, narkotik suçlarla mücadelede kullanılacak.

NARVAS, uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının kimlik, adres, telefon, araç, suç, ceza, bağlantı, hareket, alışkanlık gibi bilgilerini kaydeder. Bu bilgiler, yapay zeka ve veri analizi teknikleriyle işlenir. Böylece, uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının profilleri, davranışları, eğilimleri, riskleri, ağları, rotaları, bölgeleri, zamanları gibi unsurlar belirlenir. NARVAS, bu unsurlara göre uyuşturucuyla ilgili vakaları sınıflandırır, önceliklendirir, tahmin eder ve önler. NARVAS, uyuşturucuyla mücadelede etkin, hızlı ve akıllı bir karar destek sistemi olarak işlev görür.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NARVAS ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile NARVAS projesini 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.