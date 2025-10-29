Sorgun’da hacizli ve aranan araçlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, ilçede gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamalarında hacizli veya araması bulunan araçları tespit etti.

Aranan Araçlar Yakalandı

Yapılan denetimler sonucu 2 araç yakalanarak, yasal işlemler için Yed-i Emin otoparkına teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin kara yolu güvenliğinin sağlanması ve yasalara aykırı araçların trafikten men edilmesi amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi