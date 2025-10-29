Sorgun’da hacizli ve aranan araçlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, ilçede gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamalarında hacizli veya araması bulunan araçları tespit etti.

Yapılan denetimler sonucu 2 araç yakalanarak, yasal işlemler için Yed-i Emin otoparkına teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin kara yolu güvenliğinin sağlanması ve yasalara aykırı araçların trafikten men edilmesi amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.