Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Osman Gümüş, kurumun 1986 yılından bu yana il genelinde rehberlik, psikolojik danışma ve özel eğitim alanlarında hizmet sunduğunu belirtti.

Özel eğitim bölümünün özel gereksinimli bireylerin tanılanması, uygun okul ve programlara yönlendirilmesi ve ailelere rehberlik edilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Gümüş, özellikle merkez ilçe, Aydıncık ve Çekerek’te yoğun saha çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Gümüş, “2024-2025 eğitim ve öğretim yılında toplam bin 755 öğrenci, 440 öğretmen ve 294 veli olmak üzere 2 bin 487 kişiye çeşitli konu başlıklarında konferanslar verdik” bilgisini paylaştı.

“Eğitimin Ayrılmaz Bir Parçasıyız”

Gümüş, RAM’ın iki temel bölümden oluştuğunu ifade ederek, “Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim bölümleri üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız; eğitimin ayrılmaz bir parçası olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini ilimizde etkin ve kaliteli hale getirerek, milli ve manevi değerlere saygılı, kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmektir” dedi.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespiti ve yönlendirilmesinin de kurumun öncelikleri arasında bulunduğunu kaydeden Gümüş, “Bu öğrencilerin eğitimin her kademesinden en üst düzeyde yararlanabilmesi için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Uzman Kadro ve Hizmet Ağı

Yozgat RAM’da 5 psikolojik danışman, 3 özel eğitim öğretmeni ve 1 fizyoterapistin görev yaptığını aktaran Gümüş, il genelinde Yozgat merkez ile Akdağmadeni, Sarıkaya, Sorgun ve Yerköy’de olmak üzere toplam 5 RAM bulunduğunu söyledi.

“Merkez RAM olarak hizmet bölgemizde Merkez ilçe, Aydıncık ve Çekerek yer almaktadır” diyen Gümüş, il genelinde 14 ilçenin RAM’ların hizmet alanlarına ayrıldığını ifade etti.

Çalışmalar Dört Başlıkta Yürütülüyor

Gümüş, kurum çalışmalarının psikolojik danışma hizmetleri, öğretmen eğitimi, rehberlik hizmetleri ve aile eğitimi olmak üzere dört ana başlıkta toplandığını belirterek şu bilgileri verdi: “Psikolojik danışma hizmetleri: Anksiyete ve stres, aile danışmanlığı, davranış bozuklukları, fobiler, uyum problemleri, öfke kontrolü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Öğretmen eğitimi: Etkili öğretim yöntemleri, etkili iletişim, sınıf yönetimi, özel eğitim hizmetleri, okulda şiddetin önlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele. Rehberlik hizmetleri: Meslek danışmanlığı, sınav kaygısı, motivasyon, bağımlılıklarla mücadele, ergenlik dönemi özellikleri, danışmanlık tedbiri kararlarının uygulanması. Aile eğitimi: Ana-baba eğitimi, aile içi iletişim, çocukla iletişim, ergenle iletişim, özel eğitim hizmetleri.”

Uluslararası Projeler

RAM’ın Erasmus projeleri kapsamında Almanya ve İtalya’da eğitim hareketliliği gerçekleştirdiğini anlatan Gümüş, “Uzman personelimizin yurt dışında farklı dönemlerde katıldığı projeler, kurumumuzun tecrübesini artırdı” dedi.