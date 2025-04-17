Yozgat'ta 1925-1952 yılları arasında kurulan Beyazıtoğlu Çiftliği, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlıyor.

2 bin 770 dönümlük arazisi Yozgat Bozok Üniversitesi'ne tahsis edilen çiftlikte bölge çiftçisine katkı sunacak akademik çalışmalar yürütülüyor.

Üniversite tarafından tarımsal araştırma alanı olarak belirlenen arazide yürütülen çalışmalar ile çiftçilere yön gösterilmesi hedefleniyor. Alanda ilk olarak kaz üretim tesisi kurularak, kaz yetiştiriciliği ve yumurta üretimine başlandı.

Kanatlılarda gen araştırması, tahıl, baklagil, yem bitkileri gibi ürünlerin deneme ekimleri yapılıp, bölge için uygun tohumlar belirlenmeye çalışılıyor. Arazinin yaklaşık 500 dekarlık kısmında ise ekmeklik buğday, arpa ve tritikale üretimi yapılıyor. Yaklaşık 285 kombinasyon ekmeklik buğdayda melezleme yapılan merkezde, bölgeye uygun seleksiyon çalışmaları da yürütülüyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kanatlı hayvancılık ve büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, arıcılık konusunda üniversitemizin desteğiyle beraber Yozgat'ta bütün çalışmalarımızı sahaya yönelik, kırsala yönelik olarak devam ettireceğiz. Bunun için yeterli ekibimiz, genç bir ekibimiz var. Bu ekibimizle beraber inşallah Yozgat'ı hak ettiği yere getirmeye çalışacağız. Bununla beraber Türkiye'mizin de ihtiyacını bu bölgemizden karşılamak için tüm çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi.