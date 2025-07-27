Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken, ölen şahsın oğlu cinayeti itiraf etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yozgat merkeze bağlı bir köyde 2008 yılında hayatını kaybeden M.Ü. isimli şahsın ölümüne ilişkin yeni bilgilere ulaştı. İlk etapta doğal ölüm olarak değerlendirilen olayın perde arkasında cinayet olduğu ortaya çıktı.

Elde edilen istihbari bilgiler ve yapılan teknik takip neticesinde, M.Ü.'nün evinde ateşli silahla vurularak öldürüldüğü, ancak ailesi tarafından ölümün doğal nedenlere bağlanarak mezarlığa defnedildiği belirlendi. Olayın bu şekilde üstünün örtbas edilerek bugüne kadar gizli kaldığı anlaşıldı.

Jandarma ekiplerinin Yozgat, Ankara ve Bursa illerini kapsayan geniş çaplı operasyonu neticesinde M.Ü.'nün eşi ve çocuklarının da aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ü., Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan ifadesinde, 2008 yılında babası M.Ü.’yü evde çıkan bir tartışma sırasında ateşli silahla öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine şüpheli Y.Ü., 26 Temmuz 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Diğer 8 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü, adaletin geç de olsa yerini bulması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.