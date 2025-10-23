Akdağmadeni Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait işyerleri ve arsalar için kiralama ve satış ihalesine çıkıyor. Belediye, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle yapılacak ihaleyi, 30 Ekim 2025 Perşembe günü Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirecek.

İhale şartnameleri, mesai saatleri içinde Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilecek.

Terminal Yazıhaneleri Kiraya Verilecek

Akdağmadeni Şehirlerarası Yolcu Terminali’nde bulunan toplam 6 adet yazıhane, üç yıllığına kiraya verilecek.

Her bir yazıhanenin aylık muhammen kira bedeli 6 bin lira, üç yıllık toplam bedeli ise 216 bin lira olarak belirlendi.

Geçici teminat tutarı ise 6 bin 500 lira olacak.

İki Arsa Satışa Çıkarılıyor

Belediyeye ait iki arsa da ihale kapsamında satışa sunulacak.

Yeni Mahalle 814 ada 3 parselde bulunan bin 155,16 metrekarelik arsa, metrekare birim fiyatı 6 bin 500 lira, toplam muhammen bedeli ise 7 milyon 508 bin 540 lira olarak açıklandı.

Geçici teminat bedeli 230 bin lira.

Gültepe Mahallesi 427 ada 24 parseldeki 625,22 metrekarelik arsa, metrekare birim fiyatı 5 bin lira, toplam muhammen bedeli 3 milyon 126 bin 100 lira olarak belirlendi.

Bu arsanın geçici teminatı 95 bin lira.

Bir İşyeri Satılacak, Biri Kiraya Verilecek

İhalede ayrıca Yeşiltepe Mahallesi 118 Sokak No:4C’de bulunan 275 metrekarelik işyeri satışa çıkarıldı.

Bu işyerinin toplam muhammen bedeli 17 milyon 50 bin lira, geçici teminat bedeli ise 515 bin lira olarak duyuruldu.

Bunun yanında İstanbulluoğlu Mahallesi Ticaret ve Kültür Merkezi No:1/57’deki 75 numaralı işyeri de kiraya verilecek.

Aylık muhammen kira bedeli bin lira, üç yıllık toplam bedeli 36 bin lira, geçici teminatı ise bin 100 lira olarak belirlendi.

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler

Gerçek kişilerden; nüfus cüzdanı fotokopisi, geçici teminat makbuzu, belediyeye borcu olmadığına dair belge ve varsa vekâletname istenecek.

Tüzel kişilerden ise noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri, geçici teminat makbuzu, belediyeye borcu olmadığına dair belge ve ortak girişimlerde noter onaylı ortaklık sözleşmesi talep edilecek.

Tüm isteklilerin belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaat etmeleri gerektiği duyuruldu.