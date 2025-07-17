Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yer alan bir tarla, borç nedeniyle mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Satış işlemi, Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yürütülecek.

İhale konusu taşınmaz, Ağahefendi Mahallesi’nde, 31 ada 8 parselde kayıtlı bulunuyor. Tapu kaydında “tarla” vasfı ile yer alan taşınmaz, imar planı dışında ancak mücavir alan sınırları içerisinde yer alıyor. Yaklaşık 17 bin 319 metrekare yüzölçümüne sahip olan taşınmazın kıymeti 51 milyon 957 bin lira olarak belirlendi. Taşınmazın KDV oranı ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

Söz konusu tarla, Ankara-Sivas kara yoluna 25 metre mesafede ve Sorgun Galericiler Sitesi’ne bitişik konumda bulunuyor. Güney cephesinden kadastro yolu geçen taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç yer almıyor. Tapu kaydında, TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 2017,5 metrekarelik daimi irtifak hakkı bulunduğu bilgisi yer alıyor.

İhale tarihleri de açıklandı. Birinci artırma 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.18’de başlayacak ve 26 Ağustos 2025 saat 10.18’de sona erecek. İkinci artırma ise 19 Eylül 2025 - 26 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Taşınmazın ayrıntılı görselleri, artırma şartları ve diğer bilgilere esatis.uyap.gov.tr internet adresinden 2025/55 SATIŞ dosya numarası ile ulaşılabiliyor.