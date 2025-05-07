Ailesi, kızlarının kaybolduğunu fark ettikten sonra büyük bir endişe içinde yetkililere başvururken, aradan geçen zaman diliminde henüz bir iz bulunamadı.

Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirtilen Zehranur, 5 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 07.00’de evden çıkarken, “okula gidiyorum” diyerek ailesine veda etti.

Ancak Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören genç kız, okula hiç gitmedi. Ailesinin, kızlarının kaybolduğunu fark etmesinin ardından derhal Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurduğu ve kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

AİLE ENDİŞELİ

Aradan geçen 3 gün boyunca yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınmaması, aileyi büyük bir endişeye sürükledi.

Baba Eyüp Güzelakçakaya, aramaların yetersiz olduğunu belirterek, kızının durumuna ilişkin büyük bir kaygı taşıdığını söyledi.

Güzelakçakaya, konuya ilişkin şunları ifade etti: “Kızım zihinsel engelli, kendi başına dışarıda uzun süre kalamaz. Hayatta olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Şu an sadece iki kişi tarafından arandığını öğrendik. Bu kabul edilemez. Lütfen yetkililer sesimizi duysun, daha geniş çaplı bir arama yapılsın.”

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Ailenin çağrısı üzerine, sosyal medya platformları üzerinden de Zehranur’un bulunmasına yönelik destek kampanyaları başlatıldı.

Vatandaşlar, Zehranur’u gören ya da yerini bilenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 Polis İhbar Hattı’na bilgi vermelerini rica ediyor.

Yetkililer, kayıp kızın bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, ailenin ve bölge halkının endişesi giderek artıyor. Zehranur’un bulunması için geniş çaplı bir arama yapılması talep ediliyor.