Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sultan II. Bayezid Vakfı’nın vakfiyesinde yer alan “Çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile, sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip, güzel elbiseler verile” hayır şartı doğrultusunda Yozgat I. Geleneksel Sünnet Şöleni programı gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen program öncesi Çapanoğlu Camiinde mevlit programı düzenlendi. Programın ardından sünnet çocukları, TOGG ve klasik araçlar eşliğinde konvoy halinde şehir turu attı.

Etkinlikte semazen gösterileri ve eğlence sonrası sünnet çocuklarına ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu. Sünnet ettirilen çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, il protokolü, sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, vakıfların çok yönlü ve amaçlı bir kurum ve kuruluş olduğunu söyleyerek, “Bizim amacımız elle tutulan gözle görülen içinde bulunduğumuz bu eser gibi, tarihi eserleri restore etmek, ayağa kaldırmaktan ziyade bin 500 ailenin evine misafir olan gıda kolilerimizi teslim etmek. Ayrıca aylık periyodik olarak yetim çocuklara, engelli vatandaşlarımıza maaş bağlamak, üniversite-ortaöğretim öğrencilerinin eğitim hayatına destek vermek amacıyla burs vermek. Tıpkı şimdiki sünnet organizasyonumuz gibi toplumla dezavantajlı gruplarımız arasında bağ kurduğumuz birçok görülmeyen su yüzünde olmayan hizmetlerimiz de var ve inşallah fazlası ile var olmaya devam edecektir” dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’da erkekliğe ilk adım atan çocuklara çeşitli hediyeler vererek ailelerini tebrik etti.