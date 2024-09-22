31 Aralık 2024'e kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenler, yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak. Ehliyet yenileme ücreti şu an 15 TL iken, belirtilen tarihten sonra yenileme yapmak isteyen sürücüler toplamda 5 bin 165 TL ödeyecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesine göre, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre hızla daralıyor. Ehliyetini hala yenilemeyen sürücüler, 31 Aralık 2024’e kadar sadece 15 TL karşılığında yeni ehliyetlerini alabilecek. Ancak bu tarihten sonra geciken sürücüler, harç ve diğer masraflarla birlikte 5 bin 165 TL ödemek zorunda kalacak.

Eski tip sürücü belgeleri, 2025 itibarıyla geçersiz sayılacak ve yenilemeyen sürücüler araç kullanırken yasal yaptırımlarla karşılaşabilecek. Yetkililer, sürücülerin yıl sonuna yaklaşmadan başvurularını tamamlamalarını tavsiye ediyor. Başvuru yoğunluğunun son günlerde artacağı öngörülüyor.

Ehliyet yenileme başvurusu yapacak sürücülerin yanında eski sürücü belgeleri, 15 TL başvuru ücreti, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve açık adres bilgileri bulunması gerekiyor. Başvurular, Alo 199, “nvi.gov.tr” ya da mobil uygulama üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor. Yeni ehliyetler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslere gönderiliyor. Ayrıca başvuru sürecinde geçici sürücü belgesi ile araç kullanmak mümkün.

Yoğunluk yaşanmaması için başvuruların son günlere bırakılmaması gerektiğini belirten yetkililer, sürücüleri erkenden harekete geçmeye çağırıyor.