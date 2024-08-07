31 Aralık 2024 tarihine kadar 15 TL ödemeyen herkes, 2025 yılında 12 bin TL ceza ödemek zorunda kalacak. Eski tip sürücü belgelerini henüz yenilememiş olanlar için süre daralıyor.

ÖNEMLİ DETAYLAR

B sınıfı ehliyet sahipleri 31 Aralık 2024'e kadar 15 TL ücret ödeyerek ehliyetlerini yenilemek zorundalar.

2025'ten itibaren eski ehliyetlerle trafiğe çıkanlara 12 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresini daha önce 2022'den 2024'e uzatmıştı. Ancak bu süre bir kez daha uzatılmayacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirledi. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak ve sürücülere idari para cezası uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİ

2 Nisan 2018’den itibaren nüfus müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor. Yeni tip ehliyet almak isteyen sürücüler, ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alabilirler. Randevu sonrasında, gerekli belgelerle birlikte başvuru işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılabiliyor. Başvurunun ardından, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan yeni sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine gönderiliyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Biyometrik Fotoğraf

Sağlık Raporu

15 TL Değiştirme Ücreti