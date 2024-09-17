İl Müdür Yardımcıları Sevda Şahin ve Zeynep Yazıcı ile birlikte yapılan denetimler kapsamında; Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, Akdağmadeni, Sorgun, Boğazlıyan ve Yerköy Sosyal Hizmet Merkezleri, Alparslan Türkeş Huzurevi, Esenli Bilal Şahin Huzurevi, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi, Sorgun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi, Bozok Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (10 ev), Kadın Konukevi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi Müdürlüğünde denetim yapıldı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan İl Müdürü Arif Topal, kurumların genel durumlarının yerinde incelendiğini belirterek, "Kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve sunulan hizmetlerin kalitesi değerlendirildi. Hizmetlerden yararlanan çocuk, engelli, yaşlı ve kadınların yaşam alanları gözden geçirildi, personelin tutum ve davranışları gözlemlendi. İyileştirme gereken konular üzerinde durularak, personelle fikir alışverişinde bulunuldu ve yeni projelerin başlatılması kararlaştırıldı. Bu tür denetimler gece gündüz, hafta içi ve hafta sonu devam edecek, böylece hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin habersiz olarak devam edeceğini belirten İl Müdürü Topal, kurumsal hizmetlerde kalite standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiklerini vurguladı.