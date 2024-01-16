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Yozgat il genelinde meydana gelen 309 olayda 296 şüpheli şahıs yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada. “20 bin 940 şahıs ve 10 bin 207 araç sorgulanmış, 4 bin 136 araca toplamda 8 milyon 053 bin 848 lira cezai işlem uygulanmış, 71 araç trafikten men edildi. 682 umuma açık yer denetlendi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 55 şahıs yakalandı. Asayiş suçlarından 13 şahıs tutuklandı. Terör Suçları ile Mücadele kapsamında; FETÖ/PDY Terör Örgütü kapsamında 1 şahsa işlem yapıldı, FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Narkotik Suçları ile Mücadele kapsamında; TCK 191 uyuşturucu madde kullanmak suçundan 23, TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 1, şahıs olmak üzere 24 şahsa işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmış, gerçekleştirilen operasyonlarda; bin 149 adet sentetik ecza maddesi, 75.03 gram esrar maddesi, 8.48 gram metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu madde içme aparatı pipe, 2 adet ectasy hap, 1.40 gram bonzai maddesi, 1 ampul 100 gr/2ml sentetik ecza uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Açıklamanın devamında, "Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, 5607 SKM suçu kapsamında 6, Ulusal güvenliğe yönelik Suçlardan 1 olmak üzere 7 şahsa işlem yapılmış, yapılan aramalarda; 24 litre etil alkol, 15 kilogram nargile melası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kayıt dışı cep telefonu, 1 adet muşta, 1 adet av tüfeği, 292 adet fişek ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 726 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapılmış, 300 ikamet kontrol edilmiş, 20 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında Yozgat genelinde, 13 okul, 432 öğrenci, 2 bin 336 vatandaş, 120 İşyeri, 22 muhtar ziyaret edilerek bilgilendirme çalışmaları yapıldı” ifadelerine yer verildi.