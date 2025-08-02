BDDK’nın açıkladığı son rapora göre şehirde toplam 142 milyon 937 bin 257 TL tutarında nakdi kredi kullandırıldı. Bu rakam, Yozgat’ta bugüne kadar bir ayda verilen en yüksek kredi hacimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Mevduat Bankaları Zirvede

Yozgat’ta kullanılan kredilerin büyük bölümünü mevduat bankaları sağladı. Haziran ayı içinde bu bankalar tarafından toplam 44 milyon 14 bin 984 TL tutarında kredi verildi.

Kullanılan diğer krediler şu şekilde:

Kamu 28 milyon 931 bin TL

Yerli Özel 10 milyon 32 bin TL

Yabancı 8 milyon 681 bin TL

Katılım 2 milyon 390 bin TL

Kalkınma ve Yatırım 1 milyon 240 bin TL

Yabancı Bankaların Payı Artıyor

Haziran ayında yabancı sermayeli bankalar tarafından verilen kredi miktarı 8 milyon 681 bin 795 TL olarak gerçekleşti.

Takipteki Alacaklar Yaklaşık 2.5 Milyon TL

Kredi kullanımındaki artışın yanı sıra takipteki alacaklar da dikkat çekici boyuta ulaştı. Yozgat’ta ödenmeyen ve takibe alınan kredi miktarı 2 milyon 393 bin 940 TL olarak açıklandı.

Katılım ve Kalkınma Bankaları da Aktif

Katılım bankaları tarafından 2.3 milyon TL, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından ise 1.2 milyon TL tutarında kredi sağlandı. Ayrıca şehirde gayrinakdi krediler kapsamında (teminat mektupları, kefaletler vb.) toplam 5 milyon 210 bin 287 TL’lik destek verildi.