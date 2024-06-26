İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulu açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği yaz okuluna bu yıl 130 öğrenci kayıt yaptırdı. İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi bünyesinde bulunan Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen yaz okulunun açılış töreni düzenlendi.

İYC yaz okulundan muhteşem başlangıç yapıldı. Her yıl düzenlenen yaz okulu programına bu yıl yoğun katılım beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yoğun rağbet nedeniyle İYC Eğitim Merkezi ve Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulunda olmak üzere iki ayrı yerde yaz okulu planlandı.

5 HAFTA SÜRECEK

Yozgat’ta öğrencilerin verimli vakit geçirmeleri amaçlanan yaz okulu, 5 hafta sürecek. Yaz Okulunda öğrenciler hem Kuran’ı Kerim öğrenecek hem de spor aktivitelerinde bulunacak.

Geçen yıllara göre yoğun bir talebin olduğu yaz okulu programının koordinatörü Fettah Tekdurak, bu yıl ayrı iki bölgede yaptıklarını ifade etti. Katılımın yoğun olması nedeniyle artık kayıt yapmadıklarını dile getiren Tekdurak, yaz okulunun 26 Ağustos tarihine kadar gerçekleştireceklerini söyledi.

Tekdurak, “Öğrencilerimiz Sabah saat 9.00'dan itibaren servislerle okullarımıza geliyor. Öğleye kadar Kur'an-ı Kerim, siyer-i Nebi dini bilgiler gibi konularda dersler görüyor. Öğleden sonra ise sosyal faaliyetlere katılıyorlar” dedi.

DOLU DOLU TATİL

İYC Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cansever, geleceğin gençliğinde ahlakıyla, maneviyatıyla ve bilgi birikimiyle yer alıp, çevresine farkındalık katacak faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Yaz okullarıyla çocukların tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedeflediklerinin altını çizen Cansever, “Gençler; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir yaz okulu yaşayacaklar. Yaz okulları süresince oyunlar oynayacak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek olan çocuklarımız nezih ortamlarda eğlenerek öğrenecek, tatillerini de hoşça geçirip unutulmayacak anlarını Cemiyet Yaz Okulu’nda yaşayacaklar. Yaz okulunda; Kur'an-ı Kerim, Peygamberler Tarihi, Ahlak Dersleri, Sahabe Hayatları, Satranç, Masa Tenisi, Sinema, Tiyatro, Gezi ve Piknik gibi birçok eğitim ve etkinlik olacak” ifadelerini kullandı.