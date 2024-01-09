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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 yılı verilerine göre, Yozgat ve komşu illerde bulunan sinema salonlarının sayısı ortaya çıktı.

Bölge genelinde ilginç bir şekilde sinema salonu sayıları arasında belirgin farklılıklar bulunuyor.

YOZGAT VE KOMŞU İLLERİNDE SİNEMA SALONLARI

Açıklanan verilere göre Yozgat'ta toplam 13 adet sinema salonu bulunuyor. Diğer şehirler arasında ise sinema salonu sayıları şu şekildedir:

Tokat: 25

Sivas: 17

Amasya: 6

Çorum: 10

Kayseri: 36

TÜRKİYE GENELİNDE SİNEMA SALONLARI

Türkiye genelinde en düşük sinema salonu sayısına sahip il Ardahan olarak belirlenirken, İstanbul ise ülke genelinde en fazla sinema salonuna sahip il olarak öne çıkmaktadır. İstanbul, toplamda 669 sinema salonu ile geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Sinemaseverlere geniş bir yelpazede film deneyimi yaşatmaktadır.