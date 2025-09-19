Çekerek Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı Muzaffer Yaşar ve 13 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla yapıldı.

Programda, Çekerek ilçesine ait brifing sunumunun ardından 13 ilçenin eğitim-öğretimle ilgili konuları görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, toplantıya katılan tüm müdürlere teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.