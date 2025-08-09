Yozgat Valiliği tarafından 2024 yılında 32,58 hektarlık alanda kurulan Çamlık Bal Ormanı’na, ekosistemi güçlendirmek ve arıcıların bal üretimini artırmak amacıyla 13 bin 32 yeni fidan dikildi.

Bal ormanında mevcut karaçam fidanlarının yanı sıra geven, ısırgan, yonca gibi otsu bitkiler de bulunuyor. Yeni dikilen fidanlar arasında alıç, nane, iğde, lavanta, mahlep, adaçayı ve kekik gibi bal verimi yüksek türler yer alıyor.

Yozgat’ta arıcıların hizmetine sunulan 15 adet bal ormanı ile hem bal üretimi destekleniyor hem de doğal yaşam korunuyor.