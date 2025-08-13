Sabahın erken saatlerinden gün bitene kadar hayvanlarıyla ilgilenen Alperen Atıl, onlara özenle bakıyor. Küçük yaşlardan beri hayvanlarla iç içe olan Alperen, baktığı ineklerle arasında özel bir bağ kurduğunu söylüyor.

Atıl, ineklerin huylarına, görünüşlerine ve hareketlerine göre onları isimlendiriyor. İneklerin arasında ‘Benekli’, ‘Yıldızlı’, ‘Huysuz’, ‘Gulyabani’ gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

Her bir ineğin farklı bir karaktere ve kendine özgü isme sahip olduğunu belirten Atıl, "Gulyabani, Yıldızlı, Benekli, Huysuz gibi buna benzer isimler vardır. Buradaki ineğe ‘Sarıkız’ diyoruz. Böyle dememizin sebebi en arkadan gelir ne varlığı belli olur ne de yokluğu. Sakin ve çok akıllı bir hayvandır. Diğer ineğimizin adı ‘Huysuz’dur. 10 ineğe bedeldir. Sürüden ayrı yayılır. Sürüyü ayrı Huysuz’u ayrı güderiz. Gulyabani isimli ineğin huyu ise Huysuz ile aynıdır. Hayvanların içinde durmaz, çok yaramaz. ‘Yıldızlı’ ismini verdiğimiz ineğimiz var. Sebebi ineğin üstünde ay ve yıldız deseni var. ‘Benekli’ olanın ise beyaz tüyleri üstünde kırmızı kırmızı yuvarlak benekleri var. ‘Manken’ adındaki ineğimizin boyu uzun ve yakışıklı. Anadolu’da kasabalarda hayvancılık yapan arkadaşlar hayvanların huyuna göre davranışına göre üstündeki desene göre isim veriyordur. İsimler de hayvanlara çok yakışıyor. Ben de otlattığım hayvanlara isim koydum. Hayvanları bu şekilde ismiyle anmak benim çok hoşuma gidiyor" dedi.

Alperen'in bu yaklaşımı hem ailesi hem de çevredekiler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Küçük yaşta hayvancılıkla uğraşan ve sorumluluk sahibi davranan Alperen’in hayvan sevgisi takdir topluyor.