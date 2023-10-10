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Çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak için, güvenlik güçleri ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İl merkezi, ilçeler ve köylerde yapılan çalışmalarda. 12 bin 460 şahıs sorgulandı. 326 okul ve çevresi kontrol edildi. 6 bin 15 araç sorgulandı. 326 okul servisi kontrol edildi. 75 park ve bahçe kontrol edildi. 156 umuma açık yer kontrolü yapıldı.

Yetkililer denetimlerin aralıksız devam edeceğini açıkladı. (Alpaslan Demir)