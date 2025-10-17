Milli Ağaçlandırma Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat genelinde 110 bin fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda (PTT önü) gerçekleştirilen fidan dağıtım programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Özkan, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin Yozgat’ın doğasını koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakma amacı taşıdığını belirtti.

Özkan, “İlimizin Bozok Yaylası başta olmak üzere ilçelerimizde ve Yozgat merkezde, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman İşletme Müdürlüklerimizin iş birliğiyle bugün 110 bin fidanı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Amacımız hem Yozgat’ın güzelleşmesine katkı sunmak hem de vatandaşlarımızın bu sürece dahil olarak geleceğe nefes olmalarını sağlamak” dedi.

Vali Özkan, dağıtımın sadece başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Okullarımızda ve Orman İşletme Müdürlüklerimizle dikilecek fidanlarla bu yıl 4 milyon fidan hedefine ulaşmayı planlıyoruz. Yozgat’ın her köşesinde, her insanımızın bir fidanı olacak” ifadelerini kullandı.

Vali Özkan, etkinlikte emeği geçen Orman İşletme Müdürlüklerine, Tarım ve Orman Bakanlığına ve Cumhurbaşkanına teşekkürlerini iletti.

Programa katılan vatandaşlar, fidan dağıtımına yoğun ilgi gösterirken, doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Dağıtım sırasında vatandaşlara fidan dikimi ve bakımı hakkında bilgiler de verildi.