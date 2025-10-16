Milli Ağaçlandırma Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında Yozgat genelinde 110 bin adet fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Yozgat’ta fidan dağıtımı, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda (PTT önü) gerçekleştirilecek. Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katılım sağlayacak.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bin adet mahlep, bin 500 adet sedir ve 12 bin 500 adet karaçam fidanı ücretsiz olarak dağıtılacak.

İlçelerde 95 Bin Fidan Dağıtımı Gerçekleşecek

Yozgat, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yürütülecek etkinlikler yalnızca merkezle sınırlı kalmayacak. İl genelindeki tüm ilçelerde toplam 95 bin adet fidanın dağıtımı, 11 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

Valilik, vatandaşları doğaya katkı sağlamak için etkinliğe katılmaya davet ediyor.

"Yozgat’ı Birlikte Yeşertelim"

“Geleceğe nefes olmak için sen de bir fidan al, Yozgat’ı birlikte yeşertelim!” sloganıyla yapılan çağrıda, her vatandaşın çevreye katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Etkinlik, doğayı koruma bilincini yaygınlaştırmayı ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmayı hedefliyor.