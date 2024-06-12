Yozgat İl Müftülüğüne bağlı İmran Yatılı Kız Kur’an Kursu hafızları, 11 yıldır yöneticilik yapan Kurs Yöneticisi Mehtap Yalçıntaş’a veda programı düzenledi.

Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Salonunda düzenlenen programa Müftü Ali Gülden, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut, Kur’an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Programın açılışında konuşan Müftü Gülden, hafız olmanın salih ve saliha evlat olmanın işaretlerinin birisi olduğunu söyledi.

Gülden “Hafıza, muhafız da denilir. Çünkü hafız, Allah’ın kitabını koruyor. Hafız, Allah’ın güvenine mazhar olmuş kişidir. Yani Cenabı Hak, kelamını hafız kulunun kalbinde ve dilinde muhafaza ederek o kişiye verdiği kıymeti beyan ediyor” dedi.

Konuşmasının devamında Gülden, Allah-u Teala’nın ahiret gününde taçlandıracağı insanlardan bazılarının da hafızların olduğunu hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim'in emirleri doğrultusunda bir hayat sürmeyi temenni etti.

“HAFIZ ANNE BABASI OLMAK BİR AYRICALIKTIR”

Müftü Gülden, “Değerli anne ve babalar; sizlerin çocuklarınıza verebileceği en büyük hediye onların gönüllerine Kur’an-ı Kerimi yerleştirmektir, onları Kur’an-ı Kerim ile tanıştırmaktır. Özellikle hafız anne babası olmak bir ayrıcalıktır. Hafızların anne ve babaları cennette herkesi imrendirecek. Ziynetlerle süslenmiş taçlarla onurlandırılacaklar. Sizleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gülden, başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere hafız yetiştirmek için emeklerini esirgemeyen kurs hocalarına ve ailelerine teşekkür etti.

Program Gülden’in Kurs Yöneticisi Mehtap Yalçıntaş’a plaket takdimi ile son buldu.