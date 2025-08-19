Akdağmadeni ilçesinde bulunan 6 bin 48 metrekare büyüklüğündeki arsa ve üzerindeki mesken ile çeşitli yapılar icra yoluyla satışa çıkarılıyor. Satış, 2024/84 TLMT. sayılı dosya üzerinden gerçekleştirilecek.

İlan Detayları

Akdağmadeni İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, Akdağmadeni ilçesi Boyalık Köyü Köy İçi mevkiinde bulunan 111 ada, 194 parselde kayıtlı taşınmaz satışa sunulacak.

Toplam 6 bin 48,13 metrekare büyüklüğe sahip taşınmaz üzerinde; yaklaşık 35-40 yıl önce inşa edilmiş 2 ahır, 1 samanlık, 1 kagir ev ve yeni yapıldığı belirtilen 2 katlı mesken yer alıyor.

Mesken niteliğindeki yapının dışarıdan incelendiği, PVC doğrama ve yalıtım yapıldığı ancak iç mekâna girilemediği ifade edildi. Kagir evin altında garaj bulunduğu, garaj kapısının demir doğrama olarak yapıldığı belirtildi. Ahır ve samanlıkların ise kullanılmadığı, samanlığın bir bölümünün yıkıldığı, yapılar için yüzde 40 oranında yıpranma payı düşüleceği kaydedildi.

Kıymet ve İmar Durumu

Taşınmazın kıymeti 11 milyon 740 bin 400 lira olarak belirlendi. İmar kaydının bulunmadığı, KDV oranının ise yüzde 20 olduğu açıklandı.

Satış Tarihleri

İcra satışının elektronik ortamda yapılacağı ve artırma şartlarına ilişkin bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/84 TLMT. dosya numarasıyla ulaşılabileceği bildirildi.

1. artırma: 7 Ekim 2025 saat 10.19’da başlayacak, 14 Ekim 2025 saat 10.19’da sona erecek.

2. artırma: 6 Kasım 2025 saat 10.19’da başlayacak, 13 Kasım 2025 saat 10.19’da sona erecek.