Yozgat’ta küçükbaş hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen “Yozgat İli Küçükbaş İşletmeleri Modernizasyon Projesi” kapsamında 68 yetiştiriciye güneş enerjili kamera seti dağıtıldı.

Program, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gaziler için gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Çobanlarımız Büyük Zorluklarla Karşı Karşıya Kalıyor”

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek, küçükbaş hayvancılığın fedakârlık isteyen bir meslek olduğunu dile getirdi. Çobanların günün büyük kısmını evlerinden uzakta geçirdiğini belirten İpek, “Elektriğin olmadığı zorlu doğa şartlarında hem hırsızlık hem de kurt saldırısı gibi tehlikeler yetiştiricileri ciddi anlamda zor durumda bırakıyor. Bu tür olaylar hem ekonomik kayıplara hem de can güvenliği riskine yol açıyor” dedi.

“Kamera Setleriyle Güvenlik ve Yaşam Kalitesi Artacak”

Proje sayesinde yetiştiricilerin yaşam kalitesinin yükseleceğini aktaran İpek, “Elektrik imkânının olmadığı bölgelerde güneş enerjisiyle şarj edilebilen kamera setleriyle hem güvenlik sağlanacak hem de iletişim imkânları kolaylaşacak. Yetiştiriciler kendilerini daha güvende hissedecek” ifadelerini kullandı.

1,1 Milyon Liralık Proje

Yozgat Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nevzat Yıldırım ise, projenin toplam bütçesinin 1 milyon 136 bin 595 lira olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Bu bütçenin yüzde 70’i Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından, yüzde 30’u ise yetiştiricilerimiz tarafından karşılandı. Bugün 68 yetiştiricimize ekipman teslim ediyoruz. Ayrıca proje kapsamında akıllı yemliklerin dağıtımı da yıl içinde yapılacak” dedi.

“Hayvancılığın Geleceği İçin Kritik Bir Adım”

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, “Küçükbaş hayvancılık ülkemiz için stratejik öneme sahip. Modernizasyon çalışmalarıyla hem yetiştiricilerimizin emeğini koruyacağız hem de hayvancılığın geleceğine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Protokolden Destek

Ekipman dağıtımı, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Özbek, İl Tarım ve Orman Müdürü Faruk Anteplioğlu, Birlik Başkanı Nevzat Yıldırım, Şube Müdürü İlker İpek ve Birlik Teknik Personeli Emre Gani tarafından yapıldı.

Program, kamera setlerinin dağıtılmasının ardından sona erdi.