Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 56 ilde toplam 642 muhtelif arsayı müzayedeye çıkarıyor. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde 11 konut alanı 5 Ağustos’ta satışa sunulacak.

Satışlar 5-6 Ağustos’ta Gerçekleştirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 56 ilde 642 muhtelif arsanın yer aldığı büyük bir müzayede düzenliyor. Bu kapsamda Boğazlıyan ilçesinde yer alan 11 konut alanı da satış listesine alındı.

Söz konusu arsalar, 5 Ağustos 2025 tarihinde satışa sunulacak. Müzayede, 5-6 Ağustos tarihlerinde Ankara, İstanbul ve internet üzerinden saat 10.30’da başlayacak.

KDV Muafiyeti ve Ödeme Kolaylıkları

Satışa sunulacak konut alanları KDV'den muaf olacak. Ayrıca, alıcılara çeşitli ödeme kolaylıkları da sunulacak. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanırken, yüzde 25 peşinatla 24 ay vadeli ödeme imkanı da sağlanacak.

Başvuru ve Detaylı Bilgi Emlak Yönetim’den

Müzayedeye ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına, 444 84 34 numaralı telefondan ya da www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.