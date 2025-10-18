Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında 282 işletme 11 bin 309 ürün denetledi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü birimlerince, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek her türlü fiile karşı gerçekleştirilen denetimlere hassasiyetle ve hız kesmeden devam edildiği bildirildi.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Valilik, şu ifadeleri kullandı: “Ürün güvenliğini ve özellikle piyasadaki arz ve talep dengelerinde uygulanan fiyatlara bakarak piyasadaki artışları engelleyici önlemler almak için Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz denetimleri sıklaştırdı. Şu anda özellikle fiyatlarda oluşan denge unsurlarına bakılıyor. Fiyat etiketlerinin uyuşup uyuşmadığını, ürünlerdeki kalitenin denetimi gerçekleştiriliyor. Bu sene ilk 9 ayda Yozgat’ta 282 firma denetlendi. 11 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor.”