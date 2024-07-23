Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Özel Denetim uygulamaları kapsamında denetimler devam ediyor.

Özel Denetim uygulamaları kapsamında Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi ile Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Denetimi gerçekleştirildi.

Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “İl geneli trafik birimlerimizce; 19-20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan Özel Denetim-2024/117(Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi) uygulamasında; 15 ekip ve 23 personel ile 108 araç kontrol edilmiştir” denildi.

Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Denetimi ile ilgili ise “İl geneli trafik birimlerimizce; 19-20 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan Özel Denetim-2024/118 (Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Denetimi) uygulamasında; 15 ekip ve 23 personel ile 161 araç kontrol edilmiştir” açıklamasında bulunuldu.