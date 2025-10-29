Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet’in ilanının 102. yılını büyük bir gururla kutladı.

Törene, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Erdoğan mesajında, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir Türkiye inşa etme kararlılığını vurguladı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet’in, Türk milletinin azmi, fedakârlığı ve inancıyla kurulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Beyninde bayrak, gönlünde Cumhuriyet olan Türk milletinin yiğitleri, sevgili gençler; bugün Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz.”

Vali Özkan, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda Türk milletinin karakteri ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Cumhuriyetimizi 102 yıl önce nice cefaların, çilelerin, kanların, duaların üzerine Türk’ün harcıyla, irfanıyla kurduk. Bizlere düşen görev, bu emaneti sonsuza kadar yaşatmak, genç nesillere aktarmaktır. Cumhuriyet, sadece Anadolu’nun değil, tüm mazlum milletlerin bağımsızlık umududur. Bugün de Cumhuriyetimizin ışığı, dünyadaki mazlumlara yol göstermeye devam etmektedir.”

Özkan, konuşmasının sonunda öğretmenlere ve gençlere seslenerek, Cumhuriyetin emanetinin emin ellerde olduğunu vurguladı: “Sevgili öğretmenlerim, sizler Cumhuriyetin irfan ordususunuz. Gençlerimizi bilgiyle, ahlakla, cesaretle yetiştireceksiniz. Sevgili gençler, sizler bu Cumhuriyetin emanetçisisiniz. Al bayrağa, ezana, vatana sahip çıkarak geleceğe umut olacaksınız.”

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, komandolar gösteri yaptı, halk oyunları ekipleri sahne aldı.

Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Vali Özkan’a Türk bayrağı takdim etti.

Kutlamalar, geçit töreniyle sona ererken, vatandaşlar asker ve öğrencileri uzun süre alkışladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, kent merkeziyle birlikte ilçe ve beldelerde de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yozgat sokakları kırmızı-beyaz bayraklarla süslendi, meydanlarda Cumhuriyet coşkusu gün boyu devam etti.