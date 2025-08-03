Sungurlu Caddesi üzerinde hizmet veren Toros Dondurma, hem serinlemek isteyenlerin hem de doğal lezzet arayanların uğrak noktası oldu. İşletme sahibi Mustafa Yıldızeli, satışlardan memnun olduklarını belirtti.

10 Yıldır Aynı Noktada

Aslen Niğdeli olan ve 10 yıldır Yozgat’ta aynı dükkânda dondurma satan Yıldızeli, memleketinin dondurmacılık geleneğini Yozgat’a taşıdığını söyledi.

Yıldızeli, “Bizim Niğde’nin Çamardı ilçesi dondurmacılıkta tanınır. Ben de bu geleneği burada sürdürmeye çalışıyorum. Müşteri potansiyelimiz iyi, çok şükür. Elimizden geldiğince hijyenik ve kaliteli ürün yapıyoruz” dedi.

Lezzet Süt ve Salepten Geliyor

Dondurmanın temel malzemeleri arasında süt, şeker ve salep olduğunu belirten Yıldızeli, özellikle Akdağmadeni ilçesinde yetişen salebin kalitesine dikkat çekti.

Yıldızeli, “Türkiye’nin en iyi saleplerinden biri burada yetişiyor. Yağlı ve temiz sütle bu salebi karıştırdığınızda doğal ve lezzetli bir dondurma ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Eleman Bulmakta Güçlük Çekiyor

Yıldızeli, dondurma sezonunda iş yoğunluğunun artmasına rağmen personel bulmakta zorlandıklarını da dile getirdi.

İşletmenin sabah 09.00’dan gece 00.30’a kadar hizmet verdiğini belirten Yıldızeli, “Kışın eleman çok oluyor ama yazın işler artınca kimse gelmiyor” dedi.