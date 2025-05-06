Saraykent’te bağlı Abdurrahmanlı köyünde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, 4 Mayıs 2025 tarihinde S.E. isimli vatandaşın 10 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine bölgede araştırma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması neticesinde, 5 Mayıs 2025 tarihinde kayıp hayvanlar bulunarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Olayın ardından hayvan hırsızlıklarına karşı bilgilendirme yapan jandarma ekipleri, vatandaşlara hayvanlarını başıboş bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Hayvanlarını teslim alan S.E. ise jandarma ekiplerine teşekkür ederek, gösterdikleri hızlı ve etkili çalışmadan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi.