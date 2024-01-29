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Yozgat'ta geçtiğimiz günlerde yapılan zamla birlikte 10 lira olan simit fiyatı, Ankara'da 15 lira olarak güncellendi.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı, yaptığı açıklamada simit fiyatlarına bir zam daha eklendiğini duyurdu. Yapılan yeni fiyatlandırmaya göre, artık bir simit için ödemeniz gereken miktar 15 lira olarak belirlendi.

Zam kararının arkasındaki nedenler arasında ham madde, kira ve diğer giderlerdeki artışların etkisi bulunuyor. Temmuz 2023'te alınan kararla 10 TL olarak belirlenen simit fiyatları, yeni düzenleme ile 15 TL seviyesine çıkarıldı. Bu fiyat değişikliğinin, sektördeki maliyet artışlarına uyum sağlamak amacıyla alındığı belirtiliyor.