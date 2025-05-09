Tarla, Boğazlıyan Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı.

Özler-Fetih Mahallesi Pırçalıktepesi mevkiinde yer alan ve 144 ada 25 parsel numarasıyla kayıtlı olan taşınmaz, kuru tarım arazisi vasfında bulunuyor. Kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olan tarlanın, orta ile derin sınıf toprak özelliği taşıdığı, motopomp ya da cazibeli sistemlerle sulama imkânı bulunduğu belirtildi. Keşif tarihi itibarıyla nadas halinde olduğu bildirilen arazide, tarımı engelleyecek taşlılık, yüksek eğim, tuzluluk veya sığlık gibi olumsuzlukların bulunmadığı ifade edildi.

Taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 16 bin 745 lira 95 kuruş olarak belirlenirken, satışlar 10 gün süreyle açık artırma yoluyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İlk artırma 3 Temmuz 2025 saat 11.04'te başlayıp 10 Temmuz 2025 saat 11.04'te sona erecek. İkinci artırma ise 6 Ağustos 2025 saat 11.04'te başlayacak ve 13 Ağustos 2025 saat 11.04'te sona erecek.

Taşınmaza ilişkin detaylı bilgilere ve görsellere, Adalet Bakanlığı’nın resmi satış portalı olan esatis.uyap.gov.tr adresinden “2023/22 SATIŞ” dosya numarasıyla erişilebilecek.