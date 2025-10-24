21–28 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, temizlikten kişisel bakıma, bebek ürünlerinden züccaciyeye kadar yüzlerce üründe ikinci ürün ücretsiz olarak alınabilecek.

Yozgat dahil Türkiye genelindeki tüm Migros, 5M Migros ve Migros Jet mağazalarında geçerli olan kampanya, aynı zamanda Migros Sanal Market ve Migros Hemen uygulamaları üzerinden yapılan alışverişlerde de uygulanacak. Böylece hem mağazalardan hem de online platformlardan alışveriş yapan müşteriler aynı avantajdan yararlanabilecek.

Her Güne Özel Ürün Fırsatları

Migros’un bu özel kampanyası hafta boyunca farklı kategorilerdeki ürünleri kapsayacak şekilde planlandı. Kampanyanın ilk günlerinde kadın ve erkek deodorantlarında “1 Alana 1 Bedava” fırsatı sunulurken, 23–24 Ekim tarihlerinde bulaşık makinesi deterjanı ve parlatıcı ürünlerinde indirim geçerli olacak.

25–27 Ekim tarihleri arasında bebek bezi ve züccaciye ürünleri kampanyaya dahil edilirken, 25–28 Ekim tarihleri arasında ped, diş macunu, diş fırçası ve ağız bakım ürünlerinde ikinci ürün ücretsiz olarak verilecek. Mağaza raflarındaki kampanyalı ürünler, özel “1 Alana 1 Bedava” etiketleriyle müşterilerin dikkatine sunulacak.

Migros yetkilileri, kampanyaya ilişkin yaptıkları açıklamada stoklarla sınırlı olduğunu vurgulayarak, erken alışveriş yapan müşterilerin daha fazla avantaj elde edeceğini belirtti.

Online Alışverişte Aynı Avantaj

Migros, bu kampanyayla birlikte fiziksel mağazalara gitme imkânı olmayan müşteriler için de fırsatlar sunuyor. Migros Sanal Market üzerinden yapılan alışverişlerde kampanyalı ürün sepete eklendiğinde, ikinci ürün otomatik olarak ücretsiz şekilde tanımlanıyor. Böylece online alışveriş yapan kullanıcılar, mağaza müşterileriyle aynı indirim avantajını elde ediyor.

Money Kart Sahiplerine Ekstra Kazanç

Migros, “1 Alana 1 Bedava” kampanyasına özel olarak Money Kart ve Migros Club Card sahiplerine ek kazanç sağlıyor. Kampanya süresi boyunca yapılan her 500 TL’lik alışverişe 25 Money puan hediye ediliyor. Müşteriler, kazandıkları puanları sonraki alışverişlerinde nakit indirim olarak kullanabiliyor.

Şirket yetkilileri, kampanyanın hem mağazalarda hem de dijital platformlarda müşterilere avantaj sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Tüm Türkiye’de Geçerli Büyük Fırsat

Kampanya, Türkiye genelinde yer alan tüm Migros mağazalarında uygulanıyor. Mağazalardaki stok durumuna göre kampanyaya dahil ürünlerde farklılıklar olabiliyor. Migros yetkilileri, “Ekim ayının son haftasında müşterilerimize hem mağazalarda hem online platformlarımızda aynı avantajı sunuyoruz. Amacımız, temel ihtiyaç alışverişlerinde aile bütçelerine katkı sağlamak” açıklamasında bulundu.

Kampanya, 28 Ekim 2025 Salı günü sona erecek.