Aykut İnce'nin hazırlayıp sunduğu "Transfer Raporu" adlı programda yorumculuk görevini üstlenen Alpaslan, Yozgat’ın futbol tarihindeki önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

MAHMUT ALPASLAN'IN FUTBOL KARİYERİ

Mahmut Alpaslan, futbol kariyerine Almanya'da başlamış ve burada Vfr-Pforzeim, KSÇ ve Stuttgart gibi önemli kulüplerde teknik direktörlük yapmıştır. Bu süreçte Afrika ve Brezilya'da da çeşitli takımlarda görev alarak uluslararası deneyim kazandı. 1989 yılında Türkiye'ye dönen Alpaslan, ülkemizde Kahramanmaraş, Edirne, Sakaryaspor ve Vanspor gibi kulüplerde antrenörlük yaparak geniş bir deneyim yelpazesi oluşturdu.

1993 yılında tekrar Türkiye'ye dönen Alpaslan, Sakaryaspor’u play-off’a taşıyarak büyük bir başarı elde etti. Galatasaray’da 1993 ve 1996 sezonlarında, Vanspor’da ise 1996 ve 1997 sezonlarında görev aldı. Bu dönemde Yimpaş Yozgatspor, Anadolu Üsküdarspor ve Zonguldakspor’da da teknik direktörlük yaparak önemli başarılara imza attı. 2001 ve 2002 sezonlarında Zonguldakspor’u 3. Lig’den 2. Lig’e çıkararak kulübün başarısında büyük rol oynadı.

Alpaslan’ın teknik direktörlük kariyeri, 2008 ve 2019 yıllarında Armutlu Belediyespor'da amatör takım teknik sorumlusuyken de devam etti. Daha sonra Karsspor'da görev aldı ve kısa süreli bir Karsspor macerasının ardından Galatasaray’a döndü. Burada Scout Şefi ve izleme komitesi koordinatörü olarak önemli görevlerde bulundu.

FUTBOL DÜNYASINDA ÖNEMLİ İSİM

Yozgat’ın futbol tarihindeki önemli figürlerden biri olan Mahmut Alpaslan, aynı zamanda futbol dünyasında büyük yıldızların keşfedilmesinde önemli bir rol üstlendi.

Real Madridli Casemiro, Liverpool’lu Emre Can ve Leverkusenli Hakan Çalhanoğlu gibi isimleri keşfeden Alpaslan, futbolseverler tarafından saygıyla anılıyor.

Yozgat’ın futbol tarihine olan katkılarıyla tanınan Alpaslan, günümüzdeki yorumculuk görevinde de futbolseverlere ilham vermeye devam ediyor.