A Spor kanalında spor yorumcusu olarak izleyicilerin karşısına çıkan Yiğit, futbol bilgisi ve tecrübesiyle dikkat çekiyor.

NEDİM YİĞİT KİMDİR?

27 Eylül 1971'de İstanbul'da doğan Nedim Yiğit, futbolculuk kariyerine 1991 yılında Sakaryaspor'da başladı. Ancak onun gerçek anlamda tanınmasını sağlayan dönem, Yimpaş Yozgatspor formasıyla sahaya çıktığı yıllardı. 1999-2000 sezonunda Yozgat'ı Süper Lig'e taşıyan kadronun önemli bir parçası olan Yiğit, defans mevkiinde gösterdiği üstün performansla Yozgatlı futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

NEDİM YİĞİT’İN KARİYERİ

Yiğit'in profesyonel futbol kariyeri, Sakaryaspor, Bakırköyspor, Zeytinburnuspor, Diyarbakırspor, Sarıyer, İzmirspor, Beykoz, Yıldırım Bosnaspor ve Tepebağ Kültürspor gibi çeşitli kulüpleri kapsıyor. Ancak Yimpaş Yozgatspor'daki başarılı performansı, onun kariyerinin zirve noktalarından biri olarak kabul ediliyor. 2002-2003 sezonunda bir kez daha Yozgatspor forması giyen Yiğit, bu dönemde de Yozgatlı taraftarlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

Aktif futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük yapmaya başlayan Nedim Yiğit, 2007-2011 yılları arasında Galatasaray A2 takımında görev aldı. Ardından Göztepe SK, Gaziantepspor ve Altınordu FK'da yardımcı antrenörlük yaptı. Bugün Başakşehir'in altyapı sorumlusu olarak genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak için çalışıyor.

Yozgatspor'un başarısına katkıda bulunan efsane isimlerden biri olan Nedim Yiğit, Yozgat halkı tarafından hala büyük bir sevgi ve saygıyla anılıyor. Şimdi ise spor yorumculuğu kariyeriyle futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.