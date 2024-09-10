Bir dönem Yozgatspor 1959 FK’da forma giyen Serhat Dağ hayatını kaybetti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (BESYO) bölümünde eğitim gören Serhat Dağ 2023-2024 sezonunda Yozgatspor 1959 FK formasını terletmişti.

Memleketi Gaziantep’te motosiklet kazası sonrası hayatını kaybeden Dağ, Yozgatspor 1959 FK yönetimini yasa boğdu.

Yozgatspor 1959 FK’dan yapılan açıklamada, “Bizi çok üzdün Serhat Dağ. 2023-2024 sezonunda takımımız için ter döken değerli futbolcu kardeşimiz bir kaza sonucu vefat etti. Çok üzüldük. Ama Allah'tan gelene çare yok. Dönüş O'na! Rabbimiz rahmet, mağfiret ve makamını cennet eylesin” ifadelerine yer verildi.